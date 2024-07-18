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(Гуссар Волкова) Анна Петровна

Место рождения

д. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

19.04.1899

Дата смерти

14.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Бракосочетание
01.08.1919

Муж: Павлович Добровольский Иван

Развод
01.10.1928

Муж: Павлович Добровольский Иван

Бракосочетание
30.07.1929

Муж: Волков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: (Волкова Курпан) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич

Развод
24.02.1939

Муж: Волков Михаил Васильевич

Смерть
14.10.1977
Причина смерти: распространенный атеросклероз

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