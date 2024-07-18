(Гуссар Волкова) Анна Петровна
Место рожденияд. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Дата рождения19.04.1899
Дата смерти14.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899
Бракосочетание
01.08.1919
Развод
01.10.1928
Бракосочетание
30.07.1929
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: (Волкова Курпан) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Васильевич
Развод
24.02.1939
Смерть
14.10.1977
Причина смерти: распространенный атеросклероз