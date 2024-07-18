(Гуссар Васильева) Ольга Петровна
Место рожденияд. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Дата рождения21.06.1901
Дата смерти14.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901
Бракосочетание
24.09.1923
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Развод
12.08.1929
Бракосочетание
09.04.1934
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: ?
Отец ребёнка: Бородкин Борис Михайлович
Смерть
14.07.1958