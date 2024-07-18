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(Гуссар Васильева) Ольга Петровна

Место рождения

д. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

21.06.1901

Дата смерти

14.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Бракосочетание
24.09.1923

Муж: Васильев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Виль Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Развод
12.08.1929

Муж: Васильев Иван Васильевич

Бракосочетание
09.04.1934

Муж: Бородкин Борис Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: ?

Отец ребёнка: Бородкин Борис Михайлович

Смерть
14.07.1958

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