(Гуссар Самусева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1905
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1905
Рождение ребёнка
22.05.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самусев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самусев Дмитрий Михайлович
Смерть
1973