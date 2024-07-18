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(Гуссар Самусева) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1905

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1905

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Рождение ребёнка
22.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самусев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самусев Дмитрий Михайлович

Смерть
1973

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