Гуссар Николай Петрович
Место рожденияд. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Дата рождения13.02.1907
Дата смерти08.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907
Рождение ребёнка
30.05.1951
Дочь: (Гуссар Киришева) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: (Кобелева) Наталья Астафьевна
Бракосочетание
07.04.1954
Смерть
08.05.1974
Причина смерти: острая сердечно-легочная недостаточность, аортокардиосклероз, диффузный пневмосклероз