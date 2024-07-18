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Гуссар Николай Петрович

Место рождения

д. Подозванье, Копорская волость, Петергофский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

13.02.1907

Дата смерти

08.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1907

Отец: Гуссар Петр Андреевич

Мать: (Туманова Гуссар) Елена Александровна

Рождение ребёнка
30.05.1951

Дочь: (Гуссар Киришева) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: (Кобелева) Наталья Астафьевна

Бракосочетание
07.04.1954

Жена: (Кобелева) Наталья Астафьевна

Смерть
08.05.1974
Причина смерти: острая сердечно-легочная недостаточность, аортокардиосклероз, диффузный пневмосклероз

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