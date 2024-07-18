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(Туманова Гуссар) Елена Александровна

Место рождения

д. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния

Дата рождения

14.05.1878

Дата смерти

17.06.1920

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1878

Отец: Туманов Александр Константинов

Мать: (Туманова) Анна Ефремова

Рождение ребёнка
19.04.1899

Дочь: (Гуссар Волкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: (Гуссар Васильева) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Гуссар Владимир Петрович

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
28.05.1905

Дочь: (Гуссар Самусева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Гуссар Николай Петрович

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
09.12.1909

Сын: Будько Август Петров

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Гуссар Виктор Петрович

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Гуссар Петр Петрович

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
11.09.1916

Дочь: (Гуссар) Вера Петровна

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Рождение ребёнка
24.05.1919

Сын: Гуссар Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич

Смерть
17.06.1920
Причина смерти: от аборта

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