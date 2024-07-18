(Туманова Гуссар) Елена Александровна
Место рожденияд. Логоза, Дерптский уезд, Лифляндская губерния
Дата рождения14.05.1878
Дата смерти17.06.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1878
Рождение ребёнка
19.04.1899
Дочь: (Гуссар Волкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: (Гуссар Васильева) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1903
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1905
Дочь: (Гуссар Самусева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1907
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1909
Сын: Будько Август Петров
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1910
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: (Гуссар Перфильева) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1913
Сын: Гуссар Петр Петрович
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
11.09.1916
Дочь: (Гуссар) Вера Петровна
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1919
Отец ребёнка: Гуссар Петр Андреевич
Смерть
17.06.1920
Причина смерти: от аборта