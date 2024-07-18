(Гуссар Киришева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуссар Киришева) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1951

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1951

Отец: Гуссар Николай Петрович

Мать: (Кобелева) Наталья Астафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011

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