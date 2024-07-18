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Волков Михаил Васильевич

Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

17.12.1895

Дата смерти

27.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Волков Василий Павлович

Мать: (Волкова) Мария Васильевна

Бракосочетание
30.07.1929

Жена: (Гуссар Волкова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: (Волкова Курпан) Нина Михайловна

Мать ребёнка: (Гуссар Волкова) Анна Петровна

Развод
24.02.1939

Жена: (Гуссар Волкова) Анна Петровна

Смерть
27.07.1964
Причина смерти: системное заболевание крови с преобладанием тромбоцитопении

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