Волков Михаил Васильевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения17.12.1895
Дата смерти27.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895
Бракосочетание
30.07.1929
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: (Волкова Курпан) Нина Михайловна
Мать ребёнка: (Гуссар Волкова) Анна Петровна
Развод
24.02.1939
Смерть
27.07.1964
Причина смерти: системное заболевание крови с преобладанием тромбоцитопении