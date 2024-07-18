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(Волкова) Мария Васильевна

Место рождения

д. Заборечье, Докатовская волость, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

12.09.1862

Дата смерти

05.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.12.1895

Сын: Волков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: (Волкова Круглова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1905

Дочь: (Волкова Алексеевская) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
18.06.1906

Дочь: (Волкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
28.12.1909

Дочь: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: (Волкова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Павлович

Смерть
05.04.1942
Причина смерти: гемоколит

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