(Волкова) Мария Васильевна
Место рожденияд. Заборечье, Докатовская волость, Псковский уезд, Псковская губерния
Дата рождения12.09.1862
Дата смерти05.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862
Рождение ребёнка
17.12.1895
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: (Волкова Круглова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Волков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1905
Дочь: (Волкова Алексеевская) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.06.1906
Дочь: (Волкова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1909
Дочь: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: (Волкова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Павлович
Смерть
05.04.1942
Причина смерти: гемоколит