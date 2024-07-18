(Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна

Место рождения

д. Пяшино, Докатовская волость, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

28.12.1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909

Отец: Волков Василий Павлович

Мать: (Волкова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: (Кобяко Садовская) Эльвира Константиновна

Отец ребёнка: Кобяко Константин

Рождение ребёнка
07.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобяко Константин

Смерть
2000

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