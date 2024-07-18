(Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна
Место рожденияд. Пяшино, Докатовская волость, Псковский уезд, Псковская губерния
Дата рождения28.12.1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: (Кобяко Садовская) Эльвира Константиновна
Отец ребёнка: Кобяко Константин
Рождение ребёнка
07.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобяко Константин
Смерть
2000