Кобяко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: (Кобяко Садовская) Эльвира Константиновна
Мать ребёнка: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна