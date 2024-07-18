Кобяко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобяко Константин

Кобяко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: (Кобяко Садовская) Эльвира Константиновна

Мать ребёнка: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
07.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова Кобяко) Евдокия Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.