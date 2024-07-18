(Волкова Круглова) Мария Васильевна
Место рожденияг. Псков
Дата рождения08.06.1896
Дата смерти05.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896
Бракосочетание
08.12.1921
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: (Круглова) Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Круглов Матвей Арефьевич
Рождение ребёнка
26.07.1924
Дочь: (Круглова) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Круглов Матвей Арефьевич
Смерть
05.05.1962