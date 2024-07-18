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(Волкова Круглова) Мария Васильевна

Место рождения

г. Псков

Дата рождения

08.06.1896

Дата смерти

05.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1896

Отец: Волков Василий Павлович

Мать: (Волкова) Мария Васильевна

Бракосочетание
08.12.1921

Муж: Круглов Матвей Арефьевич

Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: (Круглова) Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Круглов Матвей Арефьевич

Рождение ребёнка
26.07.1924

Дочь: (Круглова) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Круглов Матвей Арефьевич

Смерть
05.05.1962

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