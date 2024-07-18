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Круглов Матвей Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1891

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.12.1921

Жена: (Волкова Круглова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: (Круглова) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: (Волкова Круглова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1924

Дочь: (Круглова) Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: (Волкова Круглова) Мария Васильевна

Смерть
16.02.1942

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