Круглов Матвей Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1891
Дата смерти16.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.12.1921
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: (Круглова) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: (Волкова Круглова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1924
Дочь: (Круглова) Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: (Волкова Круглова) Мария Васильевна
Смерть
16.02.1942