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(Гуссар Никитина) Клара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1927

Дата смерти

04.01.2020

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927

Отец: Гуссар Владимир Петрович

Мать: (Серебрякова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Илья Илларионович

Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Илья Илларионович

Смерть
04.01.2020

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