(Гуссар Никитина) Клара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1927
Дата смерти04.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927
Рождение ребёнка
07.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Илья Илларионович
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Илья Илларионович
Смерть
04.01.2020