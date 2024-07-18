(Серебрякова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серебрякова) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.08.1924

Муж: Гуссар Владимир Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1925

Сын: Гуссар Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна

Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1936

Сын: Гуссар Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович

Рождение ребёнка
08.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно

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