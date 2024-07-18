(Серебрякова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1924
Рождение ребёнка
30.08.1925
Сын: Гуссар Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: (Гуссар Никитина) Клара Владимировна
Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1936
Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуссар Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно