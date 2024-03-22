Шипков Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1876
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876
Отец: Шипков Андрей Егорович
Мать: Шипкова Анисья Федоровна
Бракосочетание
05.07.1896
Жена: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
27.08.1897
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Калашникова Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Шипкова Вера Степановна
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Беляева Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1911
Сын: Шипков Николай Степанович
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна
Смерть
1931
умер ранее 1941