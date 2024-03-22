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Шипков Степан Андреевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1876

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876

Отец: Шипков Андрей Егорович

Мать: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.07.1896

Жена: Шипкова Евдокия Львовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1897

Сын: Шипков Иван Степанович

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Калашникова Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Шипкова Вера Степановна

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Беляева Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Шипков Николай Степанович

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шипков Леонид Степанович

Мать ребёнка: Шипкова Евдокия Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
1931
Пермь, Пермский, Пермский край
умер ранее 1941
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