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Шипков Андрей Егорович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шипков Егор Семенович

Мать: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1871

Жена: Шипкова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1872

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1874

Сын: Шипков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1876

Сын: Шипков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Шипков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Шипков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Козелкова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1887

Сын: Шипков Никита Андреевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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