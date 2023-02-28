Шипков Андрей Егорович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шипков Егор Семенович
Мать: Шипкова Елена Архиповна
Бракосочетание
20.01.1871
Жена: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1874
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
28.10.1876
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Шипков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1881
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Козелкова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1887
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Федоровна
Смерть
Неизвестно