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Шипков Сергей Андреевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881

Отец: Шипков Андрей Егорович

Мать: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Шипков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Шипков Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Шипков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1913

Сын: Шипков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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