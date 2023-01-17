Шипков Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1881
Отец: Шипков Андрей Егорович
Мать: Шипкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
24.12.1902
Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
09.12.1907
Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.1910
Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
04.06.1913
Мать ребёнка: Шипкова Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно