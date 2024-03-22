Шипкова (Полякова) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
24.12.1902
Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1907
Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1910
Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1913
Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно