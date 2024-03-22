Шипкова (Полякова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Полякова) Параскева Григорьевна

Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Шипков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Шипков Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Шипков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1913

Сын: Шипков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Шипков Сергей Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Сергей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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