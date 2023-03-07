Шипкова Анисья Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1849
Отец: Федор Романович
Бракосочетание
20.01.1871
Рождение ребёнка
19.11.1872
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
09.01.1874
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
28.10.1876
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Шипков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Козелкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
23.05.1887
Отец ребёнка: Шипков Андрей Егорович
Смерть
Неизвестно