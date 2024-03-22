Шелепина (Шелепина) Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Федор Романович
Рождение ребёнка
23.12.1849
Дочь: Шипкова Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Романович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Капитон Федорович
Отец ребёнка: Федор Романович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Романович
Рождение ребёнка
19.07.1860
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Романович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Романович
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Романович
Смерть
Неизвестно