Шелепина (Шелепина) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Шелепина) Акулина Васильевна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шелепин Василий Григорьевич

Мать: Шелепина Анна Антоновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Федор Романович

Рождение ребёнка
23.12.1849

Дочь: Шипкова Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Капитон Федорович

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1860

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Романович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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