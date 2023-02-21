Шелепина Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1818

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1821

Сын: Шелепин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шелепина Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Василий Григорьевич

Брак не найден 1822-1814, 1810
Смерть
Неизвестно
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