Шелепина Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1818
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.05.1821
Сын: Шелепин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шелепина Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Шелепин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не найден 1822-1814, 1810
Смерть
Неизвестно