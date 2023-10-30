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Шипков Александр Андреевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878

Отец: Шипков Андрей Егорович

Мать: Шипкова Анисья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1906

Жена: Шипкова Дарья Петровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1907

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1909

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Шипков Василий Александрович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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