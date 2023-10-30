Шипков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878
Отец: Шипков Андрей Егорович
Мать: Шипкова Анисья Федоровна
Бракосочетание
1906
Жена: Шипкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1907
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1909
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Шипков Василий Александрович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно