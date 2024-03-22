Шипкова (Артемьева) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
26.03.1907
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1909
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Шипков Василий Александрович
Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно