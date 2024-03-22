Шипкова (Артемьева) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Артемьева) Дарья Петровна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1906

Муж: Шипков Александр Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1907

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1909

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Шипков Василий Александрович

Отец ребёнка: Шипков Александр Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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