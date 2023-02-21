Шипкова Елена Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.09.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Рождение ребёнка
22.01.1864
Сын: Шипков Иван Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Рождение ребёнка
17.03.1869
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Просмотрены 1848-49, 50-59 нет книг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1871
Причина смерти: от горячки