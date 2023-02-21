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Шипкова Елена Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шипков Андрей Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шипков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Рождение ребёнка
22.01.1864

Сын: Шипков Иван Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1869

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Шипков Егор Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Егор Семенович

Просмотрены 1848-49, 50-59 нет книг
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.09.1871
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от горячки
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