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Шипков Егор Семенович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.04.1832

Дата смерти

11.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1832

Отец: Шипков Семен Егорович

Мать: Шипкова Пелагея Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шипков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шипков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Рождение ребёнка
22.01.1864

Сын: Шипков Иван Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1869

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Елена Архиповна

Просмотрены 1848-49, 50-59 нет книг
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.09.1902
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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