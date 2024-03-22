Шипков Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения07.04.1832
Дата смерти11.09.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1832
Отец: Шипков Семен Егорович
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
22.01.1864
Сын: Шипков Иван Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
17.03.1869
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Шипкова Елена Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Елена Архиповна
Просмотрены 1848-49, 50-59 нет книг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1902
Причина смерти: от старости