Шипкова (Баканина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Баканина) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Баканин Яков Петрович

Мать: Баканина Акулина Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.02.1827

Муж: Шипков Семен Егорович

Рождение ребёнка
07.04.1832

Сын: Шипков Егор Семенович

Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1834

Сын: Шипков Платон Семенович

Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович

Рождение ребёнка
30.09.1839

Сын: Шипков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шипков Яков Семенович

Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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