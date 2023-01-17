Шипкова (Баканина) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Баканин Яков Петрович
Бракосочетание
23.02.1827
Рождение ребёнка
07.04.1832
Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович
Рождение ребёнка
16.11.1834
Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович
Рождение ребёнка
30.09.1839
Сын: Шипков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шипков Семен Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно