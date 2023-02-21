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Баканина Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1803

Дочь: Ксения? Яковлевна

Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шипкова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баканин Яков Петрович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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