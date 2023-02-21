Баканина Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1803
Дочь: Ксения? Яковлевна
Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шипкова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Баканин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно