Баканин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Баканин Петр Семенович
Мать: Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1803
Дочь: Ксения? Яковлевна
Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шипкова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно