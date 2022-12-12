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Баканин Яков Петрович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Баканин Петр Семенович

Мать: Матрена Осиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1803

Дочь: Ксения? Яковлевна

Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шипкова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Баканина Акулина Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканина Акулина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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