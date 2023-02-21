Матрена Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно