Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Баканин Яков Петрович

Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Баканин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Баканин Степан Петрович

Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Баканин Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баканин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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