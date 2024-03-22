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Баканин Андрей Петрович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Баканин Петр Семенович

Мать: Матрена Осиповна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Жена: Баканина Федосья Никифоровна

Рождение ребёнка
21.12.1804

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Баканин Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Баканин Захар Андреевич

Мать ребёнка: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1814

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1817

Сын: Баканин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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