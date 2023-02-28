Баканина Федосья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1804
Рождение ребёнка
21.12.1804
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1806
Сын: Баканин Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1814
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1817
Сын: Баканин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно