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Баканина Федосья Никифоровна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Муж: Баканин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1804

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Баканин Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Баканин Захар Андреевич

Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1814

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1817

Сын: Баканин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Баканин Андрей Петрович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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