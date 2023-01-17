Баканин Герасим Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1806
Дата смерти25.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806
Бракосочетание
20.01.1824
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1825
Сын: Баканин Федор Герасимович
Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
08.11.1836
Дочь: Стефанида Герасимовна
Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
03.10.1838
Сын: Баканин Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1877
Причина смерти: от старости