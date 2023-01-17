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Баканин Герасим Андреевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1806

Дата смерти

25.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806

Отец: Баканин Андрей Петрович

Мать: Баканина Федосья Никифоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1824

Жена: Баканина Варвара Яковлевна

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Баканин Федор Герасимович

Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1836

Дочь: Стефанида Герасимовна

Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1838

Сын: Баканин Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Баканина Варвара Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.10.1877
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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