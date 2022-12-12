Баканина Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти17.09.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1824
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1825
Сын: Баканин Федор Герасимович
Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1836
Дочь: Стефанида Герасимовна
Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1838
Сын: Баканин Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1863
Причина смерти: от старости