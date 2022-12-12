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Баканина Варвара Яковлевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

17.09.1863

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1824

Муж: Баканин Герасим Андреевич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1825

Сын: Баканин Федор Герасимович

Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1836

Дочь: Стефанида Герасимовна

Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1838

Сын: Баканин Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Баканин Герасим Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.09.1863
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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