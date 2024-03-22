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Шипков Григорий Семенович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1839

Отец: Шипков Семен Егорович

Мать: Шипкова Пелагея Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1864

Сын: Шипков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шипков Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Рождение ребёнка
23.07.1869

Сын: Шипков Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1871

Сын: Шипков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1873

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1876

Дочь: Шипкова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1878

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипков Лазарь Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Евфимия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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