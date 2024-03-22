Шипков Григорий Семенович
Место рождения
Дата рождения30.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1839
Отец: Шипков Семен Егорович
Рождение ребёнка
25.12.1864
Сын: Шипков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шипков Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
23.07.1869
Сын: Шипков Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
07.04.1871
Сын: Шипков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
15.06.1873
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
26.02.1876
Дочь: Шипкова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
03.07.1878
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шипков Лазарь Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Евфимия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно