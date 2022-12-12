Шипкова Евфимия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Евфимия Терентьевна

Шипкова Евфимия Терентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1864

Сын: Шипков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шипков Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1869

Сын: Шипков Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1871

Сын: Шипков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1873

Дочь: Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1876

Дочь: Шипкова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1878

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шипков Лазарь Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close