Шипкова Евфимия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1864
Сын: Шипков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шипков Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1869
Сын: Шипков Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1871
Сын: Шипков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
15.06.1873
Дочь: Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
26.02.1876
Дочь: Шипкова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
03.07.1878
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шипков Лазарь Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно