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Шипков Семен Егорович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808

Дата смерти

20.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шипков Егор Григорьевич

Мать: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.02.1827

Жена: Шипкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
07.04.1832

Сын: Шипков Егор Семенович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1834

Сын: Шипков Платон Семенович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
30.09.1839

Сын: Шипков Григорий Семенович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шипков Яков Семенович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.10.1860
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
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