Шипков Семен Егорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти20.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шипков Егор Григорьевич
Мать: Шипкова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
23.02.1827
Рождение ребёнка
07.04.1832
Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
16.11.1834
Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
30.09.1839
Сын: Шипков Григорий Семенович
Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1860
Причина смерти: от чахотки