Шипкова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Дарья Тимофеевна

Шипкова Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шипков Никита Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шипков Григорий Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шипков Ефим Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.1797

Сын: Шипков Павел Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шипков Иван Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1803

Сын: Шипков ? Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Шипкова Крестина Егоровна

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шипков Семен Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шипкова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1816

Сын: Шипков ??? Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1820

Сын: Шипков Иван Егорович

Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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