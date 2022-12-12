Шипкова Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шипков Ефим Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1797
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шипков Иван Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1803
Сын: Шипков ? Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Шипкова Крестина Егоровна
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шипкова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1816
Сын: Шипков ??? Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.04.1820
Сын: Шипков Иван Егорович
Отец ребёнка: Шипков Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно