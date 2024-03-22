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Шипков Иван Егорович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

24.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шипков Егор Григорьевич

Мать: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1822

Жена: Шипкова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
11.11.1823

Жена: Шипкова Феврония Ивановна

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1825

Сын: Шипков Василий Иванович

Мать ребёнка: Шипкова Феврония Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.07.1879
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от дряхлости
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