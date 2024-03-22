Шипков Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти24.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Шипков Егор Григорьевич
Мать: Шипкова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
11.01.1822
Бракосочетание
11.11.1823
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1825
Мать ребёнка: Шипкова Феврония Ивановна
Смерть
24.07.1879
Причина смерти: от дряхлости