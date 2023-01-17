Шипков Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти11.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шипков Ефим Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.01.1797
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шипков Иван Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.01.1803
Сын: Шипков ? Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Шипкова Крестина Егоровна
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шипкова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.04.1816
Сын: Шипков ??? Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.04.1820
Сын: Шипков Иван Егорович
Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Дарья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1820
Причина смерти: чахоткой