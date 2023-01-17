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Шипков Егор Григорьевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Дата смерти

11.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шипков Григорий Яковлевич

Мать: Шипкова Ненила Борисовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шипков Никита Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шипков Григорий Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шипков Ефим Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.01.1797

Сын: Шипков Павел Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шипков Иван Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1803

Сын: Шипков ? Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Шипкова Крестина Егоровна

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шипков Семен Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шипкова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.04.1816

Сын: Шипков ??? Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.04.1820

Сын: Шипков Иван Егорович

Мать ребёнка: Шипкова Дарья Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.04.1820
Причина смерти: чахоткой
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