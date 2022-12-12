Шипков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти08.01.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шипков Яков Федорович
Мать: Шипкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шипкова Онисья Григорьевна
Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шипкова Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шипков Кондрат Григорьевич
Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Ненила Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1819
Причина смерти: за старостию