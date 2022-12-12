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Шипков Григорий Яковлевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1743

Дата смерти

08.01.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шипков Яков Федорович

Мать: Шипкова Фекла Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шипков Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шипков Козма Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шипкова Онисья Григорьевна

Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шипкова Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шипков Кондрат Григорьевич

Мать ребёнка: Шипкова Ненила Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Ненила Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.01.1819
Причина смерти: за старостию
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