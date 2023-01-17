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Шипкова Фекла Ивановна

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Место рождения

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шипков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шипков Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Шипкова Лукерья Яковлевна

Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шипкова Орина Яковлевна

Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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