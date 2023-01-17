Шипкова Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шипков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Шипкова Лукерья Яковлевна
Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шипкова Орина Яковлевна
Отец ребёнка: Шипков Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно