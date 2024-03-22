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Шипков Яков Федорович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Остафьев Федор Филиппович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шипков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шипков Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Шипкова Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шипкова Орина Яковлевна

Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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