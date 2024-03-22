Шипков Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Остафьев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шипков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Шипкова Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шипкова Орина Яковлевна
Мать ребёнка: Шипкова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно