Шипков Козма Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Надежда Кузминична
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1804
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1807
Дочь: Шипкова Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1815
Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно