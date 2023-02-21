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Шипков Козма Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шипков Григорий Яковлевич

Мать: Шипкова Ненила Борисовна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Надежда Кузминична

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипков Никита Кузьмич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1804

Сын: Шипков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1807

Дочь: Шипкова Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1815

Сын: Шипков Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: Шипкова Агафья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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