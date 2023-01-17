Шипкова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Надежда Кузминична
Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1804
Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1807
Дочь: Шипкова Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1815
Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно