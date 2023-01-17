Шипкова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Агафья Ивановна

Шипкова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Надежда Кузминична

Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипков Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1804

Сын: Шипков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1807

Дочь: Шипкова Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1815

Сын: Шипков Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Шипков Козма Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Козма Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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