Шипкова Ненила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шипкова Онисья Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шипкова Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шипков Кондрат Григорьевич
Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно