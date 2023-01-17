Шипкова Ненила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Ненила Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шипков Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шипков Козма Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шипкова Онисья Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шипкова Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шипков Кондрат Григорьевич

Отец ребёнка: Шипков Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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