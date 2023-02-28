Шипкова Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Феврония Ивановна

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Место рождения

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Бракосочетание
11.11.1823

Муж: Шипков Иван Егорович

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1825

Сын: Шипков Василий Иванович

Отец ребёнка: Шипков Иван Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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