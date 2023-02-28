Шипкова Феврония Ивановна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1823
Муж: Шипков Иван Егорович
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1825
Отец ребёнка: Шипков Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно