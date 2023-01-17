Букени
Омарская волость, Мамадышский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1400Букени, д. каз.при рч. Омире.2522120332372Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
634. Букени, деревня бывшая государственная, при речке Букенке, дворов 128, жителей 766
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Букени, Омарской русские932Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БүкәнлеБукениТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.