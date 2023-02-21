Шипков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Шипков Егор Семенович
Мать: Шипкова Елена Архиповна
Рождение ребёнка
16.01.1886
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1898
Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно