Шипков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипков Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Шипков Егор Семенович

Мать: Шипкова Елена Архиповна

Рождение ребёнка
16.01.1886

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Шипков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Шипков Косма Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Марфа Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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