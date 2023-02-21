Шипкова Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1886
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
23.09.1894
Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
31.10.1898
Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно