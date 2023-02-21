Шипкова Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1886

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Шипков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Шипков Косма Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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