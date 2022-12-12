Шипков Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения16.12.1911
Дата смерти10.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911
Отец: Шипков Степан Андреевич
Мать: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
?.11.1941
Рождение ребёнка
24.09.1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геолог-разведчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1986