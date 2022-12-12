Шипков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипков Николай Степанович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

16.12.1911

Дата смерти

10.02.1986

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911

Отец: Шипков Степан Андреевич

Мать: Шипкова Евдокия Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
24.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Елизавета Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Елизавета Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Елизавета Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Елизавета Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
геолог-разведчик
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
10.02.1986
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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